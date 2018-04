Społeczeństwo i polityka

Bardzo wielu ludzi interesuje się życiem codziennym naszego kraju, naszym rozwojem kulturalnym oraz wydarzeniami z całego świata. Śledzi globalne, polityczne rozgrywki. Nic dziwnego - warto mieć świadomość otaczającej nas rzeczywistości, zmian w prawie i innych dziedzinach życia społecznego. Tacy ludzie też często chcą typować wyniki wydarzeń - np. wyborów parlamentarnych lub lokalnych. Kinomani mogą także obstawiać np. wyniki rozdania Oscarów. ETOTO stale pracuje nad poszerzaniem kategorii i listy pozycji. Jak widać - nie tylko zakłady sportowe są możliwością.

A może jednak zakłady sportowe

Firmy bukmacherskie mimo wszystko największy ruch mają przy zakładach sportowych. Nic dziwnego - dyscyplin jest bardzo wiele, każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Poza tym wyniki spotkań takich wydarzeń jak np. mecze piłki nożnej oferują wiele opcji wyboru, istnieje bowiem wiele typów takiego kuponu. Możesz wybrać standardowe typowanie wyniku meczu, a możesz np. spróbować zgadnąć ile żółtych kartek padnie podczas spotkania lub czy dany piłkarz zdobędzie bramkę. To użytkownik decyduje co wpisać na swój kupon i za ile go postawić.